Гіоане: Луческу принесе багато користі Динамо

Уболівальники Динамо полюблять Мірче Луческу, коли клуб буде вигравати.

Про це розповів ексгравець киян Тіберіу Гіоане.

"У Румунії призначення Луческу сприйняли з радістю. Футбольний світ в Румунії чекав уже, що Містер прийме команду. Вік? Дивіться на Ібрагімовича або Роналду. Це просто цифри, які змінюються щороку. Я вважаю, що він дуже хороший тренер і професіонал. Я думаю, він принесе багато користі Динамо. Читав, що це ризикований крок президента, але хто не ризикує, той не виграє.

Коли я приїхав до Києва, був трансфер Філімонова з Спартака. Такий ажіотаж був, говорили, що він найкращий. Пам'ятайте, як він закінчив? Пару ігор на жахливому рівні і він виїхав до Росії. Якщо уболівальники настільки проти Луческу, то вони ще сильніше будуть його любити, коли він буде вигравати", - сказав Гіоане.