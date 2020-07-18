Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Расінг

Джерело - SofaScore.
Український воротар Ов'єдо Андрій Лунін став найкращим гравцем матчу 41-го туру Сегунди проти Расінга (1:0).
Про це повідомляє SofaScore.
Він отримав 7,5 балів. У цій зустрічі Андрій зробив 2 сейви, 1 винос кулаками, 1 раз успішно зіграв поза штрафного майданчика.
Всього здійснив 30 торкань до м'яча, зробив 10 точних передач (42%).
21-річний футболіст зіграв 6-й матч на нуль в сезоні, на його рахунку 18 пропущених в 19 зустрічах.
Нагадаємо, Лунін став одним із найкращих у матчі проти Кадісу.