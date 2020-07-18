 Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Расінг | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Расінг

Сьогодні 10:56 508 0
21-річний футболіст зіграв 6-й матч на нуль в сезоні
Лунін - найкращий гравець матчу Ов'єдо - Расінг
#Лунін, #Ов'єдо, #Сегунда, #Расінг

Джерело - SofaScore.

Український воротар Ов'єдо Андрій Лунін став найкращим гравцем матчу 41-го туру Сегунди проти Расінга (1:0).

Про це повідомляє SofaScore.

Він отримав 7,5 балів. У цій зустрічі Андрій зробив 2 сейви, 1 винос кулаками, 1 раз успішно зіграв поза штрафного майданчика.

Всього здійснив 30 торкань до м'яча, зробив 10 точних передач (42%).

21-річний футболіст зіграв 6-й матч на нуль в сезоні, на його рахунку 18 пропущених в 19 зустрічах.

Нагадаємо, Лунін став одним із найкращих у матчі проти Кадісу.

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