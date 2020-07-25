Цітаішвілі: Суркіс виконав вимогу уболівальників

Хавбек київського Динамо Георгій Цітаішвілі відреагував на призначення екснаставника Шахтаря Мірчі Луческу на пост головного тренера своєї команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Повернемося до Києва — подивимося, що буде. Очікування, що Луческу допоможе Динамо і ми доб'ємося тих успіхів, яких він досягав.

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Уболівальники вимагали іноземця, якогось нового тренера. Ігор Михайлович дав цього тренера. Так що подивимося. Головне — результат. Коли буде результат — всі нормально поставляться до цього.

Будемо слухати й розуміти те, що вимагають. Чомусь мені здається, що результат буде. А там подивимося", - сказав Цітаішвілі.