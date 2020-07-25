Маліновський – один із найгірших гравців Аталанти у матчі проти Мілана

Джерело - xsport.ua.
У матчі 36-го туру Серії А Аталанта в гостях грала проти Мілана.
У стартовому складі Аталанти на поле вийшов український півзахисник Руслан Малиновський.
Гравець збірної України на 26-й хвилині матчу заробив пенальті, але з 11-метрової позначки не зміг переграти голкіпера господарів Джанлуїджі Доннарумму.
Відомий портал WhoScored поставив Малиновському 6,2 бала. Така ж оцінка у Рафаеля Толо і Алексіса Салемакерса, а нижче - у П'єрлуїджі Голліні і Лукаса Більї.
Нагадаємо, Мілан зіграв внічию з Аталантою Маліновського у 36 турі Серії А.