Маліновський – один із найгірших гравців Аталанти у матчі проти Мілана

Маліновський отримав одну із найгірших оцінок за матч з Міланом

У матчі 36-го туру Серії А Аталанта в гостях грала проти Мілана.

У стартовому складі Аталанти на поле вийшов український півзахисник Руслан Малиновський.

Гравець збірної України на 26-й хвилині матчу заробив пенальті, але з 11-метрової позначки не зміг переграти голкіпера господарів Джанлуїджі Доннарумму.

Відомий портал WhoScored поставив Малиновському 6,2 бала. Така ж оцінка у Рафаеля Толо і Алексіса Салемакерса, а нижче - у П'єрлуїджі Голліні і Лукаса Більї.

Нагадаємо, Мілан зіграв внічию з Аталантою Маліновського у 36 турі Серії А.