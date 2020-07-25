Мілан зіграв внічию з Аталантою Маліновського у 36 турі Серії А

Аталанта скоротила відставання від Ювентуса до п'яти очок

Джерело - Чемпіон.

У рамках 36 туру Серії А Мілан приймав Аталанту.

Рахунок у грі чудовим ударом зі штрафного відкрив Хакан Чалханоглу. Вже через десять хвилин у гостей була відмінна можливість відігратися, але Руслан Маліновський не реалізував зароблений ним же 11-метровий. Український півзахисник пробив несильно і на зручній для голкіпера висоті, що дозволило голкіперу відбити удар.

Однак гості стараннями Сапати змогли зрівняти рахунок.

Чемпіонат Італії – Серії А

36 тур, 24 липня

Мілан – Аталанта 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 14 Чалханоглу, 1:1 – 34 Сапата

Раніше, Аталанта Маліновського здолала Болонью у 35 турі Серії А.

Нагадаємо, Ювентус обіграв Лаціо у 34 турі Серії А.