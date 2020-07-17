Неймар розпочав переговори по новому контракту з ПСЖ

Поточна угода з клубом закінчується через два роки

Бразильський нападник Неймар і його представники почали переговори з керівництвом ПСЖ про продовження контракту.

Про це повідомляє RMC Sport.

Рік тому форвард був готовий доплатити зі своєї кишені кілька мільйонів, аби виїхати з Франції, але з того часу різко змінив свою думку, демонстрував зразкове відношення і неодноразово говорив, що щасливий в Парижі.

Неймар повернувся після карантину з Бразилії, схуднувши на 2,5 кг. Він рішуче налаштований поборотися за перемогу в ЛЧ, і не проти залишитися в ПСЖ на довгий термін. Його поточна угода з клубом закінчується через два роки.

Поки переговори між сторонами просуваються повільно, і прогрес невеликий, проте боси ПСЖ налаштовані оптимістично, на відміну від ситуації з Кіліаном Мбаппе, який поки не йде на компроміс.

28-річний Неймар грає в Парижі з 2017 року і в поточному сезоні забив за клуб 18 голів в 22 матчах у всіх турнірах.

Згідно з поточним контрактом зарплата бразильця на Парк де Пренс становить близько 36 млн євро в рік. Більше серед футболістів за неофіційними даними отримує тільки лідер Барси Ліонель Мессі.

Раніше, ПСЖ хоче обміняти Неймара в Барселону та 80 млн.