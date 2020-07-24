Металіст 1925 та Рух святкували складні перемоги у 26 турі Першої ліги

Рух з 52-ої хвилини матч грав у меншості

Джерело - Чемпіон.

У 26-му турі Першої ліги Металіст 1925 приймав івано-франківське Прикарпаття, а Рух - Гірник-Спорт.

На 18-ій хвилині Кузьмин реалізував вихід один на один з голкіпером господарів. До перерви Ямполь зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. А на 73-ій хвилині Дерек ударом головою переправив м’яч у сітку воріт гостей. У компенсовані хвилини Єрмоленко забив третій гол.

Рух завдяки голу Калюжного повів у рахунку. Після перерви львівська команда залишилася у меншості - Заставник отримав друге попередження. У середині тайму Бойко зрівняв рахунок. А вже через 5 хвилин господарі знову вийшли вперед.

Чемпіонат України - Перша ліга

26 тур, 24 липня

Металіст 1925 - Прикарпаття 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Кузьмин, 1:1 - 40 Ямполь (пен), 2:1 - 72 Дерек, 3:1 - 90+4 Єрмоленко

Рух - Гірник-Спорт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Калюжний, 1:1 - 64 Бойко, 2:1 - 72 Кухаревич

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