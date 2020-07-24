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Лідс хоче купити голкіпера Манчестер Юнайтед

Вчора 21:10 1439 0
Ромеро хоче отримувати більше ігрового часу
Лідс хоче купити голкіпера Манчестер Юнайтед
#Ромеро, #Лідс, #МЮ

Джерело - iSport.ua.

Новачок англійської Прем'єр-ліги Лідс перед стартом сезону у вищому дивізіоні вирішив підсилити воротарську позицію.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб намір придбай голкіпера Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро. Аргентинський воротар незадоволений тим, що грає мало, тому збираються піти зі стану манкуніанців.

Крім того, у футболіста також зацікавлений Евертон. У нинішньому сезоні гравець провів 15 матчів, а контракт прописаний до липня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Лідс готовий запропонувати контракти Кавані і Ібрагімовичу.

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