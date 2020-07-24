Челсі готовий влітку продати Канте

Французький хавбек може покинути клуб

Керівництво лондонського Челсі готове влітку продати лідера півзахисту команди Н'Голо Канте.

Про це повідомляє Calciomercato.

У клубі більше не вважають 29-річного француза ключовою фігурою в команді, і готові продати його, якщо надійде вигідна пропозиція.

Раніше повідомлялося про те, що підписати Канте хоче Інтер. Наставник міланців Антоніо Конте вже працював з французом в Челсі.

У нинішньому сезоні на рахунку Канте 3 голи в 27 матчах за Челсі у всіх турнірах.

Контракт Канте з Челсі діє до літа 2023 року. Трансферна вартість хавбека оцінюється в 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, Челсі повісив цінник на Канте.