Шахтар домовляється з Динамо, щоб проводити на Олімпійському всі домашні матчі наступного сезону

Шахтар в наступному сезоні планує проводити домашні матчі в Києві на НСК Олімпійський.

Про це заявив ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотников.

"У мене є інформація, що Шахтар зараз домовляється "Динамо", щоб проводити не тільки всі матчі ЛЧ наступного сезону, але і всі матчі УПЛ.

Здається, вони вже близькі до домовленості з Динамо. Потім будуть домовлятися з Міністерством спорту, якому належить НСК Олімпійський", - сказав Болотников.