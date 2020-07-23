Шахтар домовляється з Динамо, щоб проводити на Олімпійському всі домашні матчі наступного сезону

Джерело - Чемпіон.
Шахтар в наступному сезоні планує проводити домашні матчі в Києві на НСК Олімпійський.
Про це заявив ведучий шоу ТаТоТаке Сергій Болотников.
"У мене є інформація, що Шахтар зараз домовляється "Динамо", щоб проводити не тільки всі матчі ЛЧ наступного сезону, але і всі матчі УПЛ.
Здається, вони вже близькі до домовленості з Динамо. Потім будуть домовлятися з Міністерством спорту, якому належить НСК Олімпійський", - сказав Болотников.
Нагадаємо, що після зняття карантину і відновлення УПЛ Шахтар догравав матчі УПЛ нинішнього сезону саме на НСК Олімпійський, хоча починав сезон на харківському ОСК Металіст.
Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.