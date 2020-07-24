Смалійчук хоче змінити статут Карпат

Президент Карпат Олег Смалійчук намагається змінити статут клубу, щоб не було ручного управління командою.

Про це розповів Сергій Болотніков.

"Карпати готуються перезапускатися, зараз над цим працюють - починаючи від любителів і навіть є варіант повернення в УПЛ. Мені важко уявити, як це можливо, але такий варіант існує. А ще нові Карпати збираються взяти на себе борги старих, щоб це не виглядало, як афера.

Наскільки мені відомо, Смалійчук дуже багато працює над статутом. Це не просто документ, а дуже важлива річ для нього. Він хоче, щоб президент обирався радою, приводив свою команду і вже не міг її звільняти - хіба що, ініціювати звільнення цих людей, а вже рада буде приймати рішення. Тобто не буде ручного управління, як в інших клубах. Звучить цікаво - подивимося, що з цього вийде", - розповів Болотніков.