Самюель Умтіті може змінити клуб

Барселона готова продати захисника Самюеля Умтіті.

Про це повідомляє Sport.es.

Керівництво іспанського клубу вже повідомило французу, що не розраховує на нього в наступному сезоні.

Барселону не влаштовує якість гри Умтіті. У клубі вважають, що 26-річний захисник не виступав на належному рівні в сезоні-2019/20. До того ж, каталонці незадоволені тим, що Самюель схильний до отримання травм.

У сезоні-2019/20 Умтіті провів 18 матчів і не відзначився результативними діями. Його контракт з Барселоною діє до літа 2023 року.

Нагадаємо, Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі.