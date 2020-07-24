Джерело - isport.ua.
Барселона готова продати захисника Самюеля Умтіті.
Про це повідомляє Sport.es.
Керівництво іспанського клубу вже повідомило французу, що не розраховує на нього в наступному сезоні.
Барселону не влаштовує якість гри Умтіті. У клубі вважають, що 26-річний захисник не виступав на належному рівні в сезоні-2019/20. До того ж, каталонці незадоволені тим, що Самюель схильний до отримання травм.
У сезоні-2019/20 Умтіті провів 18 матчів і не відзначився результативними діями. Його контракт з Барселоною діє до літа 2023 року.
Нагадаємо, Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі.