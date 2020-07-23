Суркіс: Я вх##рив півтора мільярда у Динамо

Покажіть людину, яка готова вкладати в Динамо гроші, і президент клубу Ігор Суркіс поступиться.

Про це заявив сам Суркіс.

"Ідіть працюйте в клубі, зараз влаштую вас на роботу. Давати поради з боку може кожен. Крім того, враховуйте можливості Ахметова і мої. Я в цей клуб вх##рив півтора мільярда, тягнув його з останніх сил. Покажіть людину, яка готова вкладати в Динамо гроші, і я поступлюся.

Керувати за чужі гроші може кожен. Свої вкладіть. Дайте 30 млн доларів на рік і керуйте. Я буду в стороні. Призначайте тренера і беріть, кого хочете.

Мені важко чимось апелювати, коли говорите, що Луческу говорив про нас щось неприємне. Але ми повинні розуміти, що поки нашим футболом керуватиме Павелко, можемо битися головою в стіну.

Схема проста: всі наші важливі матчі судило двоє арбітрів - Монзуль в полі і Романов як відеоасистент. Ви бачили, що вони творили?" - сказав Суркіс.