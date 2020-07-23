Призначення екснаставника Шахтаря Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо є незрозумілим.

Про це заявив колишній нападник гірників Андрій Воробей.

"Для мене, як гравця, який віддав пів життя Шахтарю, це незрозуміло. Звичайно, у футболі бувають різні випадки... Барселона, Реал - є багато прикладів в європейських чемпіонатах.

Але Луческу домігся в Шахтарі великих результатів, віддав нашому клубу хороші роки. А проходить деякий час, і він очолює стан вічного конкурента. Мені трошки незрозуміло.

Він не буде сповідувати динамівський стиль. Однозначно, він буде розмовляти з керівництвом і вибивати свій карт-бланш. У нього буде спрямованість на латиноамериканців. Інша справа, чи потягне Динамо це фінансово? Мені це цікаво", - сказав Воробей.