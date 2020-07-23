Вацко: Суркіс додав нашому чемпіонату яскравості

Призначення 74-річного румунського фахівця Мірчі Луческу головним тренером київського Динамо додало нашому чемпіонату яскравості.

Про це заявив український коментатор Віктор Вацко.

"Не знаю, що вийде у Мірчі Луческу з Динамо, але однозначно можу сказати, що своїм рішенням Ігор Суркіс додає нашому чемпіонату колоритності, яскравості, небанальності! Чекаємо вогню у новому сезоні як на полі, так і за його межами!!! Удачі, Містер!", - зазначив Вацко.