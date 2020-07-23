Вацко: Суркіс додав нашому чемпіонату яскравості

Джерело - Чемпіон.
Призначення 74-річного румунського фахівця Мірчі Луческу головним тренером київського Динамо додало нашому чемпіонату яскравості.
Про це заявив український коментатор Віктор Вацко.
"Не знаю, що вийде у Мірчі Луческу з Динамо, але однозначно можу сказати, що своїм рішенням Ігор Суркіс додає нашому чемпіонату колоритності, яскравості, небанальності! Чекаємо вогню у новому сезоні як на полі, так і за його межами!!! Удачі, Містер!", - зазначив Вацко.
Не знаю, що вийде у Мірчі Луческу з Динамо, але однозначно можу сказати, що своїм рішенням Ігор Суркіс додає нашому чемпіонату колоритності, яскравості, небанальності! Чекаємо вогню у новому сезоні як на полі, так і за його межами!!! Удачі, Містер!— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) July 23, 2020
Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.
Нагадаємо, Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро.