Інгулець та Чорноморець не виявили сильнішого, Минай розгромив Черкащину у 26 турі Першої ліги

Два матчами стартував 26-ий тур Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У 26-му турі Першої ліги Інгулець вдома зустрічався з Чорноморцем, а Минай завітав у гості до Черкащини.

Інгулець та Чорноморець не порадували забитими голами.

Минай на виїзді святкував перемогу. У першому таймі відзначилися Пиняшко і Карноза. Після перерви було ще більше забитих голів. Гості святкували впевнену перемогу, господарі змогли лише забити два голи престижу.

Чемпіонат України - Перша ліга

26 тур, 23 липня

Інгулець - Чорноморець 0:0

Черкащина - Минай 2:6 (0:2)

Голи: 0:1 - 30 Пиняшко, 0:2 - 32 Карноза, 0:3 - 48 Оринчак, 1:3 - 52 Тарануха, 1:4 - 70 Нурієв (пен), 1:5 - 73 Оринчак, 1:6 - 80 Книш, 2:6 - 85 Нечай

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