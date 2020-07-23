Суркіс: З Луческу Динамо завоює багато титулів

74-річний румунський фахівець Мірча Луческу, який очолив Динамо, є одним з найкращих тренерів у світі.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського Динамо, він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу", - заявив Суркіс.