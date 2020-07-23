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Луческу: Динамо - клуб з великими традиціями

Сьогодні 16:11 1222 0
Наставник прокоментував своє повернення в Україну
Луческу: Динамо - клуб з великими традиціями
#Динамо, #Луческу

Джерело - ФК Динамо.

Новий тренер Динамо Мірча Луческу, який 12 років успішно працював з Шахтарем, хотів повернутися в Україну.

Про це заявив сам наставник.

"По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов в клуб з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати.

Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі Динамо. Я вдячний за надану мені довіру президентом клубу, а також уболівальниками, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", - сказав Луческу.

Раніше, Динамо офіційно оголосило про призначення Луческу головним тренером команди.

Нагадаємо, Суркіс готовий платити Луческу 3 млн євро.

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