Луческу: Динамо - клуб з великими традиціями

Новий тренер Динамо Мірча Луческу, який 12 років успішно працював з Шахтарем, хотів повернутися в Україну.

Про це заявив сам наставник.

"По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов в клуб з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати.

Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі Динамо. Я вдячний за надану мені довіру президентом клубу, а також уболівальниками, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", - сказав Луческу.