Джерело - football24.ua.
Іспанський Вільяреал оголосив про призначення Унаї Емері новим головним тренером.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Емері уклав із "Жовтою субмариною" 3-річну угоду. На Ель Мадригалі він замінив Хаві Кальєху, який був звільнений нещодавно, попри фініш команди на 5-му місці Ла-Ліги та вихід до групового етапу Ліги Європи.
Емері перебував без роботи з листопада, коли його відправили у відставку боси лондонського Арсенала.
Нагадаємо, Вільярреал знищив Ейбар у 38 турі Ла-Ліги.