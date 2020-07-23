Унаї Емері повертається в Іспанію

Іспанський Вільяреал оголосив про призначення Унаї Емері новим головним тренером.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Емері уклав із "Жовтою субмариною" 3-річну угоду. На Ель Мадригалі він замінив Хаві Кальєху, який був звільнений нещодавно, попри фініш команди на 5-му місці Ла-Ліги та вихід до групового етапу Ліги Європи.

Емері перебував без роботи з листопада, коли його відправили у відставку боси лондонського Арсенала.

Нагадаємо, Вільярреал знищив Ейбар у 38 турі Ла-Ліги.