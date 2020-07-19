Вальядолід переміг Бетіс, Вільярреал знищив Ейбар у 38 турі Ла-Ліги

У Ла-Лізі зіграно ще два матчі останнього туру

Джерело - Чемпіон.

У 38-му турі іспанської Ла-Ліги Вальядолід зустрічався з Бетісом, а Ейбар завітав у гості до Вільярреалу.

Господарі святкували перемоги. Вальядолід забив два голи у середині матчу. Вільярреал результивно провів останні хвилини матчу з Ейбаром.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

38 тур, 19 липня

Вальядолід - Бетіс 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Гвардіола, 2:0 - 63 Плано

Вільярреал - Ейбар 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Замбо, 2:0 - 86 Морено, 3:0 - 89 Морено, 4:0 - 90+4 Гомес

Раніше, Барселона розгромила Алавес.

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