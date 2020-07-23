Скрипник: Ніхто не повірив, що Динамо програло

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник підбив підсумки чемпіонату України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Добре те, що добре закінчується. У нас з'явилося інше бачення футболу. Була впроваджена нова тактика. Дуже важливо було, щоб хлопці в це повірили і почали грати в футбол, який дає результат. Так, комусь із уболівальників може щось не подобатися. Але завжди є куди прагнути.

Ми раді, що завоювали третє місце, і, відповідно, право виступу в груповому етапі Ліги Європи. Це з самого початку була наша генеральна мета. Мету цю ми виконали і дуже щасливі. Крім того, можемо бути горді тому, що весь сезон грали далеко не останню роль в чемпіонаті, відбирали очки у лідерів. Тим не менш, є свої нюанси, які можна покращувати.

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Зривів у нас, як таких, не було. Але виникали, скажімо так, моменти, коли ми були незадоволені собою. Ще раз кажу: добре те, що закінчується добре. Третє місце нами заслужено.

Я дивуюся деяким висловлюванням щодо того, що Зоря не взяла срібло. В останньому турі ми грали проти команди, яка ставила ті ж завдання, що і ми. Десна грала на перемогу. Ми спочатку взагалі програвали. Потім зрівняли рахунок. Так, могли бігти стрімголов вперед, знаючи, що хтось програє в паралельному матчі. А потім пропустити на останніх секундах і залишитися четвертими. А потім всі б сказали: чому ви бігли вперед, навіщо воно вам потрібно було? Тепер ви взагалі ні з чим. Повірте, так би все і було. Так що, хлопці, іноді неможливо все передбачити. Якби Десна була невмотивована або б нам було потрібно тільки перемагати, звичайно, ми б лізли на рожен, ризикували і бігли вперед. Але в цій грі грали по рахунку. Так, ніхто не вірив, але Динамо програло. Ще раз кажу: на це дивитися на протязі гри нам було колись", - розповів Скрипник.