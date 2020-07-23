Бурбас: Луческу вже оглянув базу у Конча-Заспі

Екстренер Шахтаря Мірча Луческу близький до того, щоб стати новим тренером Динамо.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Ніякого Мусліна, Б‘єліци, Максимова навіть близько не було у списках кандидатів. Відволікаючі імена, не більше. Від початку Динамо було сфокусоване на Реброві і Луческу. Перевага другого - відсутність контрактних зобов’язань. Містер дійсно у Києві і вже оглянув базу у Конча-Заспі", - розповів Бурбас.