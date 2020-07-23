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Буряк: Тільки не говоріть мені про Луческу

Сьогодні 10:15 1220 0
Леонід Буряк прокоментував призначення нового головного тренера Динамо
Буряк: Тільки не говоріть мені про Луческу
#Буряк, #Луческу, #Динамо

Джерело - zbirna.com.

Відповідальність у виборі нового тренера Динамо лежить на президенті клубу.

Про це розповів екстренер киян Леонід Буряк.

"Ребров, Скрипник, Луческу, Максимов, Вернидуб - це, може, навіть не повний список кандидатів на пост наставника Динамо… Не варто вірити пліткам. У найбільш іменитого клубу на пострадянському просторі, є традиції, які потрібно поважати. Зараз ми живемо не в найкращий час. Не кожен футболіст навіть за великі гроші приїде грати в Україну з огляду на політичну ситуацію. Але повертаючись до питання, знову-таки скажу, що це прерогатива президента клубу.

Багато хто вважає, що пора б спробувати і іноземного фахівця, раз не виходить з наставниками, які пройшли школу Динамо? Про якого іноземного фахівця ви говорите? Про хорвата, серба, румуна. Тільки про Луческу мені не кажіть...

Ненад Б'єлиця, наприклад. Де гарантії того, що цей фахівець дасть новий поштовх команді. У Динамо зараз в основному виступають вихованці своєї школи або гравці, які клубу по кишені. У нинішній ситуації жоден тренер не скаже, що він зараз прийде відразу виграє чемпіонат і добре виступити в Лізі чемпіонів", - відзначив Буряк.

Нагадаємо, Луческу прилетів у Київ.

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