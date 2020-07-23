Ліверпуль встановив новий рекорд

Ліверпуль три сезони не програє на домашньому стадіоні

Джерело - Чемпіон.

У матчі 37 туру АПЛ Ліверпуль вдома обіграв лондонський Челсі (5:3).

Про це повідомляє Opta.

Це останній матч Ліверпуля на Енфілді в поточному сезоні АПЛ. Поєдинок 38-го туру "червоні" проведуть проти Ньюкасла на виїзді.

Ліверпуль не знає поразок в домашніх матчах чемпіонату Англії вже третій сезон поспіль. Таким чином, "червоні" встановили клубний рекорд.

3 - Liverpool have remained unbeaten at Anfield in three consecutive league seasons for the first time in the club’s history. Citadel. pic.twitter.com/9EYtEcFE0u — OptaJoe (@OptaJoe) July 22, 2020

Нагадаємо, Ліверпуль у феєричному матчі переграв Челсі у 37 турі АПЛ.