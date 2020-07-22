Баєр може взяти в оренду півзахисника Реала

Рейньєр перейшов в Реал взимку 2020 року

Реал може віддати півзахисника Жезуса Карвальйо Рейньєра в оренду Баєру.

Про це повідомляє Goal.com.

Вершкові хочуть відпустити 18-річного бразильця в оренду, щоб той отримав ігрову практику, а клуб з Леверкузена проявляє до футболіста інтерес. У Реалі вважають Бундеслігу хорошим варіантом для розвитку Рейньєра. Раніше з'являлася інформація про те, що гравець може провести сезон-2020/21 на правах оренди в Вальядоліді.

Рейньєр перейшов в Реал взимку 2020 року з Фламенго за 30 мільйонів євро і не провів жодного офіційного матчу в складі основної команди мадридців.

Раніше, Реал поверне Луніна та покладе на нього функції дублера Куртуа.