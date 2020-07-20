Реал поверне Луніна та покладе на нього функції дублера Куртуа

У здібності українця вірить клубне керівництво

Український голкіпер Андрій Лунін, який другу частину нинішнього сезону провів в оренді в клубі іспанської Сегунди Ов'єдо, незабаром повернеться в мадридський Реал.

Про це повідомляє Don Balon.

Керівництво бланкос на чолі з президентом клубу Флорентіно Пересом вважає, що Лунін готовий виступати за першу команду і стати дублером основного воротаря Тібо Куртуа.

З цієї причини Реал не збирається викуповувати або продовжувати оренду з Парі Сен-Жермен Альфонса Ареоля, хоча наставник бланкос Зінедін Зідан був би не проти того, щоб залишити співвітчизника в команді.

Нагадаємо, Лунін став одним із найкращих у матчі проти Кадісу.