Сабо назвав причину війни між Росією і Україною

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо спрогнозував єдиний можливий варіант завершення війни між Росією і Україною.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Те, що твориться - це неможливо. У Москві у мене залишився один друг, є знайомі. Вони самі не розуміють, як і чому це сталося.

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Це біда. Найстрашніше, що гине наша молодь, яка йде воювати необстріляною.

За що? За те, що Україна захотіла йти в Європу. Ось і все, тільки через це. Путін що хоче, все життя керувати? Та не буде так. Все одно він піде, на його місце прийде інший. І надія на те, можливо, що інший зрозуміє, що було зроблено помилку. А наші люди будуть знову дружити, поважати і любити один одного.

Але для цього має пройти час, а сьогодні ми страждаємо від цього", - сказав Сабо.