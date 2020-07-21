Сабо: Московські спартаківці називали мене фашистом

Фахівець згадав історичні матчі проти московських клубів

Джерело - Гордон.

Колишній головний тренер київського Динамо і збірної України Йожеф Сабо за часів кар'єри гравця не любив грати проти команд з Москви.

Про це заявив сам фахівець.

"Можу вам розповісти, чому ми не дуже любили москвичів, московські команди. Я, коли виходив з ними на матч, рвав і метав. Дуже не хотів їм програвати. Вони всі, особливо спартаківці, говорили на мене: "Ось, фашист, такий-то". Я злився, звичайно", - сказав Сабо.

Відзначимо, що Йожеф Сабо народився в 1940 році в Ужгороді (тоді - Унгвар, Угорщина). А в 1944 році Закарпаття увійшло до складу СРСР.

Раніше, Сабо заявляв, що Скрипнику під силу впоратися з таким викликом.