Манчестер Сіті Зінченка на виїзді знищив Вотфорд у 37 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 липня, у 37 турі АПЛ Вотфорд вдома зустрічався з Манчестер Сіті.
Українець Зінченко матч розпочинав на лаві запасних гостей - на заміну вийшов на 65-ій хвилині.
Ще в першому таймі Стерлінг оформив дубль. Після перерви Фоден і Лапорт довели рахунок до розгромного.
Чемпіонат Англії - АПЛ
37 тур, 21 липня
Вотфорд - Манчестер Сіті 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 31 Стерлінг, 0:2 - 40 Стерлінг, 0:3 - 63 Фоден, 0:4 - 66 Лапорт
Нагадаємо, Манчестер Сіті претендує на англійського фулбека.