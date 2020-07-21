Манчестер Сіті Зінченка на виїзді знищив Вотфорд у 37 турі АПЛ

Українець вийшов на заміну на 65-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 липня, у 37 турі АПЛ Вотфорд вдома зустрічався з Манчестер Сіті.

Українець Зінченко матч розпочинав на лаві запасних гостей - на заміну вийшов на 65-ій хвилині.

Ще в першому таймі Стерлінг оформив дубль. Після перерви Фоден і Лапорт довели рахунок до розгромного.

Чемпіонат Англії - АПЛ

37 тур, 21 липня

Вотфорд - Манчестер Сіті 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 31 Стерлінг, 0:2 - 40 Стерлінг, 0:3 - 63 Фоден, 0:4 - 66 Лапорт

Нагадаємо, Манчестер Сіті претендує на англійського фулбека.