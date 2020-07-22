Господарі піднялися із зони вильоту

Джерело - Чемпіон.

21 липня у 37 турі АПЛ Астон Вілла приймала лондонський Арсенал.

У першому таймі матчу Трезеге вивів вперед господарів. Цей був єдиним гол у зустрічі і приніс перемогу Астон Віллі.

Астон Вілла бореться за виживання. Ці здобуті три очки дозволили їй піднятися на рятівне 17-е місце, маючи однакову кількість очок (по 34) з Вотфордом, який йде 18-им.

Чемпіонат Англії - АПЛ

37 тур, 21 липня

Астон Вілла - Арсенал 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Трезеге

Раніше, Манчестер Сіті Зінченка на виїзді знищив Вотфорд у 37 турі АПЛ.