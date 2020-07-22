Джерело - Чемпіон.
21 липня у 37 турі АПЛ Астон Вілла приймала лондонський Арсенал.
У першому таймі матчу Трезеге вивів вперед господарів. Цей був єдиним гол у зустрічі і приніс перемогу Астон Віллі.
Астон Вілла бореться за виживання. Ці здобуті три очки дозволили їй піднятися на рятівне 17-е місце, маючи однакову кількість очок (по 34) з Вотфордом, який йде 18-им.
Чемпіонат Англії - АПЛ
37 тур, 21 липня
Астон Вілла - Арсенал 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Трезеге
Раніше, Манчестер Сіті Зінченка на виїзді знищив Вотфорд у 37 турі АПЛ.