 Сабо: Скрипнику під силу впоратися з таким викликом | Футбол | Champion.com.ua
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Сабо: Скрипнику під силу впоратися з таким викликом

Сьогодні 16:55 1463 0
Експерт вважає, що наставник Зорі може досягти успіху в Динамо
Сабо: Скрипнику під силу впоратися з таким викликом
#Сабо, #Скрипник, #Динамо

Джерело - Footboom.

Віктор Скрипник здатний провести реорганізацію Динамо, адже відразу кілька гравців Зорі повертаються в Динамо з оренди. 

Про це заявив легендарний футболіст і тренер Динамо Йожеф Сабо.

"Я був украй здивований рішенням керівництва клубу звільнити тренерський штаб в повному складі, адже завдання, поставлене команді президентом команди, була виконана. Динамо з Михайличенком виграло національний Кубок і завоювало друге місце. Олексій Олександрович прийняв команду по ходу сезону, задіяв велику групу молодих гравців, які поступово влилися в основний склад.

Безсумнівно командна гра була нестабільною, у всіх лініях були недоліки. Рівень майстерності виконавців не підвищувався, але ж від молодих гравців очікувати зрілої, стабільної гри не доводиться. Потрібен час, а для придбання сильних легіонерів необхідні серйозні фінанси. Будь моя воля, я б не чіпав тренерський штаб Михайличенка, а дав можливість спокійно готувати команду до матчів Ліги чемпіонів і майбутнього сезону.

Зараз наступником Михайличенка багато хто називає Віктора Скрипника. На мій погляд, йому під силу впоратися з таким викликом. Він здатний провести реорганізацію команди, адже відразу кілька гравців Зорі повертаються в Динамо з оренди. Цей тренер уже кілька разів протистояв біло-синім, добре вивчив гру і потенціал динамівської команди. Але чи погодиться він покинути Зорю, з якою завоював бронзові медалі і вийшов у груповий етап Ліги Європи?", - сказав Сабо.

Нагадаємо, Ребров отримав пропозицію від Динамо.

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