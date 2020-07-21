 Ювентус визначив майбутнє Саррі | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус визначив майбутнє Саррі

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Ювентус визначив майбутнє Саррі
#Саррі, #Ювентус, #Серія А

Джерело - football24.ua.

Мауріціо Саррі залишиться головним тренером Ювентуса у наступному сезоні.

Про це розповів спортивний директор туринського клубу Фабіо Паратічі.

"Все це ЗМІ. Я перебуваю тут протягом 10 років, ми на вершині таблиці 9 років в режимі нон-стоп. Юве брав трофеї з Аллегрі протягом 5 років, і до сих пір нас пов'язують з ним після нічийних результатів або навіть перемог.

Без сумніву, Саррі буде тренером Ювентуса у наступному сезоні", – заявив Паратічі.

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