Ювентус визначив майбутнє Саррі

Мауріціо Саррі залишиться головним тренером Ювентуса у наступному сезоні.

Про це розповів спортивний директор туринського клубу Фабіо Паратічі.

"Все це ЗМІ. Я перебуваю тут протягом 10 років, ми на вершині таблиці 9 років в режимі нон-стоп. Юве брав трофеї з Аллегрі протягом 5 років, і до сих пір нас пов'язують з ним після нічийних результатів або навіть перемог.

Без сумніву, Саррі буде тренером Ювентуса у наступному сезоні", – заявив Паратічі.