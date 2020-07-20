 Ювентус знову хоче запросити Зідана | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус знову хоче запросити Зідана

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Француз має намір залишитися у Реалі
Ювентус знову хоче запросити Зідана
#Зідан, #Реал

Джерело - xsport.ua.

Туринський Ювентус хоче призначити головним тренером команди Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє CalcioMercato.

Клуб бачить в наставнику ідеальну заміну для нинішнього тренера Мауріціо Саррі.

Правда, Зідан не має наміру йти з Реала. Його контракт з клубом розрахований до 2022-го року, і тренер має намір відпрацювати його до кінця.

Зідан міг очолити Ювентус минулого літа, але ще навесні повернувся в мадридський клуб.

Раніше, Реал поверне Луніна та покладе на нього функції дублера Куртуа.

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