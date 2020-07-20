Ювентус знову хоче запросити Зідана

Джерело - xsport.ua.
Туринський Ювентус хоче призначити головним тренером команди Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє CalcioMercato.
Клуб бачить в наставнику ідеальну заміну для нинішнього тренера Мауріціо Саррі.
Правда, Зідан не має наміру йти з Реала. Його контракт з клубом розрахований до 2022-го року, і тренер має намір відпрацювати його до кінця.
Зідан міг очолити Ювентус минулого літа, але ще навесні повернувся в мадридський клуб.
Раніше, Реал поверне Луніна та покладе на нього функції дублера Куртуа.