ФК Львів покинуло чотири футболісти

Клуби вирішив не продовжувати співпрацю з чотирма футболістами

Чотири гравців покинули склад ФК Львів після закінчення сезону.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

У Антона Браткова, Сергія Люльки, Ігоря Гончара та Владислава Приймака закінчилися терміни контракту. Клуб та гравці вирішили їх не продовжувати.

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Всі футболісти провели у складі клубу поза 20 матчів у цьому сезоні. Найбільше їх у Антона Браткова – 30 ігор. Сергій Люлька за "синьо-золотих левів" зіграв 24 матчі, а Ігор Гончар – 23.

Щодо Владислава Приймака, то він виступав за Львів з перших днів команди в УПЛ. В цьому сезоні він провів 23 матчі за команду.

Нагадаємо, Маріуполь на виїзді переміг Львів у 32 турі УПЛ.