Чемпіоном України став Шахтар, срібні медалі здобуло Динамо, а бронзові нагороди виграла Зоря.

Шахтар набрав 82 очка, здобув золоті медалі та місце на груповому раунді Ліги чемпіонів. Динамо із 59 пунктами фінішувало другим та виступить у кваліфікації головного єврокубка. Зоря із 58 очками стала третьою та напряму потрапила до основної стадії Ліги Європи.

Десна з 56 балами четверта, що дає право виступити у відборі ЛЄ.

Ще одна путівка до Ліги Європи буде розіграна у плей-оф. У півфіналах зустрінуться Колос – Дніпро-1 та Олександрія – Маріуполь.