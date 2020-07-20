Чемпіоном України став Шахтар, срібні медалі здобуло Динамо, а бронзові нагороди виграла Зоря.
Шахтар набрав 82 очка, здобув золоті медалі та місце на груповому раунді Ліги чемпіонів. Динамо із 59 пунктами фінішувало другим та виступить у кваліфікації головного єврокубка. Зоря із 58 очками стала третьою та напряму потрапила до основної стадії Ліги Європи.
Десна з 56 балами четверта, що дає право виступити у відборі ЛЄ.
Ще одна путівка до Ліги Європи буде розіграна у плей-оф. У півфіналах зустрінуться Колос – Дніпро-1 та Олександрія – Маріуполь.
|М
|Команда
|І
|О
|1
|
Шахтар
|32
|82
|2
|
Динамо
|32
|59
|3
|
Зоря
|32
|58
|4
|
Десна
|32
|56
|5
|
Олександрія
|32
|49
|6
|
Колос
|32
|32
|М
|Команда
|І
|О
|7
|
Дніпро-1
|30
|43
|8
|
Маріуполь
|30
|39
|9
|
Олімпік
|30
|30
|10
|
Ворскла
|30
|28
|11
|
Львів
|32
|24
|12
|
Карпати
|24
|15