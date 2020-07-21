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Роналду відреагував на свій рекорд

Сьогодні 14:33 1157 0
Кріштіану Роналду прокоментував свій рекорд
Роналду відреагував на свій рекорд
#Роналду, #Ювентус, #Серія А

Джерело - football.ua.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду попри особистий рекорд у грі з Лаціо вважає, що результати команди важливіші.

Про це розповів сам португальський футболіст.

"Ми знали, що це буде дуже складна зустріч проти команди, яка провела відмінний сезон, але ми знали, що це відмінна можливість перемогти, адже ми грали вдома. Ми дуже щасливі.

Рекорди завжди важливі, але головне, що команда перемагає. Ми - феноменальна команда, і ми показали це знову сьогодні, хоча ми завжди хочемо поліпшити себе і підняти планку", - відзначив Роналду.

Нагадаємо, Ювентус обіграв Лаціо у 34 турі Серії А.

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