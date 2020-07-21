Роналду встановив унікальне досягення

Португалець забиває всюди

Джерело - Чемпіон.

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду встановив історичне досягнення у трьох європейських Топ-чемпіонатах.

Про це повідомляє Чемпіон.

35-річний гравець забив свій 50-й і 51-й гол в рамках чемпіонату Італії проти Лаціо, що стало рекордом.

Роналду став першим в історії, хто зміг забити не менше 50 м'ячів в трьох ТОП-чемпіонатах - англійській Прем'єр-лізі, Ла-Лізі і Серії А.

За Манчестер Юнайтед він відзначився 84 рази в 196 іграх, за Реал забив 311 голів у 292 матчах, а за Ювентус 51 м'яч в 61 поєдинку.

Нагадаємо, Ювентус обіграв Лаціо у 34 турі Серії А.