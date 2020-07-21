Мораес забив найбільше вирішальних голів у сезоні 2019/20

Жуніор Мораес забив найбільшу кількість переможних голів

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес став найкращим гравцем УПЛ сезону 2019/20 за кількістю переможних голів.

Про це повідомляє sport.ua.

На рахунку нападника їх 8, таким чином він приніс гірникам 24 очка.

На другому місці - півзахисник Шахтаря Марлос, у якого 7 голів (21 очко). Третій - форвард Дніпро-1 Владислав Супряга 4 переможних і 1 нічийним голи (13).

За нічийним голам лідери півзахисник Динамо Беньямін Вербич, хавбек Олександрії Максим Третьяков і форвард Маріуполя Дмитро Топалов. У них по два голи, які врятували їх команди від поразки.

Нагадаємо, Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ.