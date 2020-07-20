Мораес став найкращим бомбардиром УПЛ

Визначився найкращий бомбардир сезону 2019/20.

Джерело - Чемпіон.

Форвард Шахтар Жуніор Мораес забив найбільше голів у сезоні 2019/20.

Нападник протягом сезону забив 20 голів (1 з пенальті) в 27 матчах УПЛ. В середньому нападнику треба 73 хвилини на 1 гол.

Друге місце зайняв форвард Десни Олександр Філіппов, у якого 16 голів (3 з пенальті) в 30 матчах.

Третю сходинку розділили гравці Динамо Владислав Супряга і Віктор Циганков, які забили по 14 м'ячів. Першому для цього знадобилися 24 матчі, другому - 27.

Нагадаємо, батько та брат Мораеса зіграли за збірну України.