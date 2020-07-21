Андронов: Динамо очолить український тренер

Керівництво Динамо не буде призначати іноземного тренера.

Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов.

"Я думаю, що новий тренер повинен бути досить сильною духом людиною, оскільки він приходить в команду неблагополучну. Ми бачили, що Динамо могло і не виграти Кубок, і не потрапити до Ліги чемпіонів. Тому про успішність зараз говорити не доводиться. Команда — нервова, збурена, не зовсім зрозумілим чином підібрана з точки зору взаємодії один з одним і необхідності для тренерського штабу. Тому нова людина повинна приходити, розуміючи, що вона береться за дуже складну справу.

Навряд чи можна зараз говорити про запрошення іноземця, тому що він просто нікого не знає, і, поки він буде розбиратися, поїзд з Лігою чемпіонів піде, а ще, може, й декілька інших поїздів... Стовідсотково це буде український тренер. Три прізвища, які крутяться в інформаційному просторі, це — Скрипник, Ребров і Калітвінцев.

Вважаю, що у кожної кандидатури є свої плюси і мінуси. За Реброва — ті результати, яких він домагався на чолі Динамо. Якщо є можливість Реброва повернути в Київ, думаю, це буде зроблено. Якщо такої можливості немає, то тут потрібно включати мистецтво перемовника, тому що Динамо — це зараз не та команда, в яку хоче прийти будь-який тренер. Тут має бути робота важка, кропітка і досить довга. Тренер, який буде готовий до всього цього, і до того, що істерія буде після будь-якого поразки Динамо. Приклад неготового тренера я можу привести, це, прекрасно знайомий українцям Олег Кононов, який потрапив в Спартак і виявився неготовим до тиску. Зараз те ж саме переживає Тедеско. Взагалі, щось в долях Динамо і Спартака останнім часом багато спільного", — вважає Андронов.