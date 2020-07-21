 Андронов: Динамо очолить український тренер | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія дня. Як найкращого українського арбітра 10 років тому довічно відлучили від футболу
Сьогодні 10:56 995
Ребров отримав пропозицію від Динамо
Сьогодні 09:45 2486 1
Ушеніна переграла росіянку у Суперфіналі Гран-прі
Вчора 21:49 1408
Сабо: Циганкова прирівняли до Пеле, але він ніякий
Вчора 21:40 1212 2
Циганик назвав найбільш імовірного кандидата у наставники Динамо
Вчора 21:09 3493
Метревелі назвав бюджет Шахтаря
Вчора 19:55 1336
Київське Динамо може очолити хорватський спеціаліст
Вчора 19:46 5566 3
Реал поверне Луніна та покладе на нього функції дублера Куртуа
Вчора 19:40 1163
France Football не вручатиме Золотий м'яч у 2020 році
Вчора 17:10 1778
Андронов: Моя кандидатура - Віктор Скрипник
Вчора 16:25 3864
Блоги
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона
ВІДЕО. Доброго ранку та Слава Україні: Ярмоленко вчить українській мови Філіпе Андерсона Андрій Твердохліб
17.07.2020 13:01 1434
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста
Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста Андрій Твердохліб
17.07.2020 07:59 1107
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:37 1711
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:24 1462
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
16.07.2020 19:09 2348
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:27 Футбол Мораес забив найбільше вирішальних голів у сезоні 2019/20 132
12:15 ММА Корм'є не вірить у повернення Нурмагомедова у 2020 році 252
11:55 Футбол Андронов: Динамо очолить український тренер 775
11:42 Футбол Брайтон - Ньюкасл 0:0. Огляд матчу 346
11:32 Бокс WBO відмінила турнір претендентів на пояс Ломаченка 755
11:14 Баскетбол Медведенко назвав деталі переходу в НБА 567
10:56 Футбол Історія дня. Як найкращого українського арбітра 10 років тому довічно відлучили від футболу 995
10:54 Футбол Лєднєв попрощався із Зорею 981
10:43 Футбол Вулвергемптон - Крістал Пелес 2:0. Огляд матчу 591
10:26 Хокей В НХЛ виявили два випадки COVID-19 після початку третьої фази рестарту сезону 134
10:15 Футбол Андронов: Скрипником цікавляться російські клуби 1056
09:45 Футбол Ребров отримав пропозицію від Динамо 2486 1
09:25 Футбол Мілевський повернувся до тренувань 1045
09:12 Футбол Гравці Динамо очікували на відставку Михайличенка ще після провалу у Лізі Європи – журналіст 731
08:55 Футбол Ювентус – Лаціо 2:1. Огляд матчу 1429
08:48 Футбол Роналду встановив унікальне досягення 1363
08:29 Футбол Гравцям Динамо нового тренера представлять наступного тижня 3437
08:13 Футбол Ювентус обіграв Лаціо у 34 турі Серії А 1271
00:06 Футбол Вулвергемптон переграв Крістал Пелес у 37 турі АПЛ 1883
20 Липня 2020
23:42 Хокей Колишній захисник Донбасу буде виступати у Франції 2137 1
23:25 Футбол Ювентус знову хоче запросити Зідана 2406
23:09 Футбол Боруссія виплатила СДЮШОР Юність частину платежу солідарності 2513
22:55 Футбол Циганик: Є дві причини, чому Заря не бігла забивати другий гол 3320 1
22:40 Футбол Каменюка отримав посаду в Зорі 2636
22:25 Бокс Редкач назвав свого потенційного суперника 2711

Андронов: Динамо очолить український тренер

Сьогодні 11:55 775 0
Олексій Андронов прокоментував, яким має бути новий тренер Динамо Київ
Андронов: Динамо очолить український тренер
#Динамо

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Керівництво Динамо не буде призначати іноземного тренера.

Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов.

"Я думаю, що новий тренер повинен бути досить сильною духом людиною, оскільки він приходить в команду неблагополучну. Ми бачили, що Динамо могло і не виграти Кубок, і не потрапити до Ліги чемпіонів. Тому про успішність зараз говорити не доводиться. Команда — нервова, збурена, не зовсім зрозумілим чином підібрана з точки зору взаємодії один з одним і необхідності для тренерського штабу. Тому нова людина повинна приходити, розуміючи, що вона береться за дуже складну справу.

Навряд чи можна зараз говорити про запрошення іноземця, тому що він просто нікого не знає, і, поки він буде розбиратися, поїзд з Лігою чемпіонів піде, а ще, може, й декілька інших поїздів... Стовідсотково це буде український тренер. Три прізвища, які крутяться в інформаційному просторі, це — Скрипник, Ребров і Калітвінцев.

Вважаю, що у кожної кандидатури є свої плюси і мінуси. За Реброва — ті результати, яких він домагався на чолі Динамо. Якщо є можливість Реброва повернути в Київ, думаю, це буде зроблено. Якщо такої можливості немає, то тут потрібно включати мистецтво перемовника, тому що Динамо — це зараз не та команда, в яку хоче прийти будь-який тренер. Тут має бути робота важка, кропітка і досить довга. Тренер, який буде готовий до всього цього, і до того, що істерія буде після будь-якого поразки Динамо. Приклад неготового тренера я можу привести, це, прекрасно знайомий українцям Олег Кононов, який потрапив в Спартак і виявився неготовим до тиску. Зараз те ж саме переживає Тедеско. Взагалі, щось в долях Динамо і Спартака останнім часом багато спільного", — вважає Андронов.

Нагадаємо, Ребров отримав пропозицію від Динамо.

Коментарі ()