Джерело - iSport.ua.
Донецький Олімпік затвердив Ігоря Климовського на посаду головного тренера клубу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Результати команди під керівництвом Ігоря Климовського переконали керівництво донецького клубу в тому, що наставнику під силу вивести Олімпік на новий рівень", - пишеться на сайті.
Климовський виконував обов'язки головного тренера з моменту відставки іспанського фахівця Вісенте Гомеса.
Варто відзначити, що коуч працює в донецькому клубі з 2001 року. За цей час він працював з молодіжними складами.
Нагадаємо, лідер чемпіонату Швейцарії зацікавився нападником Олімпіка.