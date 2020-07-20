Фахівець переконав керівництво клубу

Донецький Олімпік затвердив Ігоря Климовського на посаду головного тренера клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Результати команди під керівництвом Ігоря Климовського переконали керівництво донецького клубу в тому, що наставнику під силу вивести Олімпік на новий рівень", - пишеться на сайті.

Климовський виконував обов'язки головного тренера з моменту відставки іспанського фахівця Вісенте Гомеса.

Варто відзначити, що коуч працює в донецькому клубі з 2001 року. За цей час він працював з молодіжними складами.

Нагадаємо, лідер чемпіонату Швейцарії зацікавився нападником Олімпіка.