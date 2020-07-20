 Скандал у Тоттенгемі: Моурінью запідозрили в подружній зраді | Футбол | Champion.com.ua
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Моурінью запідозрили в подружній зраді

Сьогодні 20:10 638 1
Португальця запримітили біля будинку блондинки
Моурінью запідозрили в подружній зраді
#Моурінью, #Тоттенгем

Джерело - sport.ua.

12 липня після перемоги Тоттенгема в дербі над Арсеналом (2:1) головний тренер шпор Жозе Моуріньо попрямував прямо до коханки.

Про це повідомляє The ​​Sun.

Португальця запримітили біля будинку блондинки Прю Картер-Робінсон, оціночна вартість якого становить 1,5 мільйони фунтів. В руках Моуріньо тримав пакет з покупками і гостинцями, в якому також лежала складена в кілька шарів футболка Арсеналу.

Моуріньо прибув до вказаного будинку на своєму автомобілі Audi 4x4 і був одягнений абсолютно в ті ж речі, в яких був під час матчу з Арсеналом.

Раніше цей таблоїд вже повідомляв про ймовірну інтрижку Моуріньо з 43-річною Картер-Робінсон. Стверджується, що коуч шпор знайомий з цією жінкою більше 10 років, а в березні 2019 року пару запримітили разом на відпочинку в Катарі в п'ятизірковому готелі Four Seasons.

Колишня співробітниця офісу IBM Прю Картер-Робінсон, крім дорогого будинку, володіє автомобілем Mercedes, вартість якого складає близько 60 тисяч фунтів. Також жінку неодноразово помічали з дорогими аксесуарами - наприклад, сумочкою Chanel і годинником Rolex.

Відзначимо, що Жозе Моуріньо ось уже понад 30 років одружений на Матильді Моуріньо, з якою він познайомився, коли йому було 17, а їй - 15. У пари є двоє дорослих дітей.

Раніше, Тоттенгем розгромив Лестер у 37 турі АПЛ.

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