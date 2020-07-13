Тоттенгем - Арсенал 2:1. Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем здобув перемогу над Арсеналом в рамках північно-лондонського дербі в 35 турі англійської Прем'єр-ліги.

Підопічні Жозе Моурінью відігралися після швидкого пропущеного голу і здобули перемогу в другому таймі.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

12 липня, 35 тур

Тоттенгем - Арсенал 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Ляказетт, 1:1 - 19 Сон, 2:1 - 81 Алдервейрелд

Після цієї звитяги "шпори" обійшли "канонірів" у турнірній таблиці.

Нагадаємо, Астон Вілла перемогла Крістал Пелес та зберігла шанси залишитися в АПЛ.

Раніше Вулвергемптон розгромив Евертон.