Тоттенгем - Арсенал 2:1. Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Тоттенгем здобув перемогу над Арсеналом в рамках північно-лондонського дербі в 35 турі англійської Прем'єр-ліги.
Підопічні Жозе Моурінью відігралися після швидкого пропущеного голу і здобули перемогу в другому таймі.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
12 липня, 35 тур
Тоттенгем - Арсенал 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 16 Ляказетт, 1:1 - 19 Сон, 2:1 - 81 Алдервейрелд
Після цієї звитяги "шпори" обійшли "канонірів" у турнірній таблиці.
Нагадаємо, Астон Вілла перемогла Крістал Пелес та зберігла шанси залишитися в АПЛ.
Раніше Вулвергемптон розгромив Евертон.