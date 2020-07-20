Метревелі назвав бюджет Шахтаря

Джерело - Великий футбол.
Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов не витрачає гроші на утримання команди.
Про це заявив експерт програми Великий Футбол Михайло Метревелі.
"Останні два сезони Шахтар має бюджет 70-75 мільйонів доларів. При цьому донеччани не є дотаційною командою.
Вони заробляють в бюджет на комерційних доходах. За рахунок трансферів, виплат від УЄФА, бонусів і т.д.
Президент клубу зараз не витрачає ні копійки на команду. Це дуже важливо для майбутнього і для розвитку клубу", - сказав Метревелі.
Нагадаємо, Шахтар зіграє контрольний матч з клубом Другої ліги.