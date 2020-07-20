Метревелі назвав бюджет Шахтаря

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов не витрачає гроші на утримання команди.

Про це заявив експерт програми Великий Футбол Михайло Метревелі.

"Останні два сезони Шахтар має бюджет 70-75 мільйонів доларів. При цьому донеччани не є дотаційною командою.

Вони заробляють в бюджет на комерційних доходах. За рахунок трансферів, виплат від УЄФА, бонусів і т.д.

Президент клубу зараз не витрачає ні копійки на команду. Це дуже важливо для майбутнього і для розвитку клубу", - сказав Метревелі.