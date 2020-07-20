Леоненко: Ці гравці Динамо - нікчемні

У матчі 32-го туру УПЛ Колос - Динамо (2:0) у гравців київської команди не було розслаблення.

Про це заявив експерт телеканалів Футбол Віктор Леоненко.

"Ніякого розслаблення у Динамо немає, вони просто не можуть. Ось ці гравці - нікчемні. Весь сезон мучилися, показавши одну нормальну гру - з Зорею (3:1). Як можна бути розслабленим, якщо вони весь сезон мучилися?

І найголовніше - матч з Колосом показав, що Динамо нічого робити в Лізі чемпіонів, якщо вони туди ще проб'ються, до слова", - сказав Леоненко.