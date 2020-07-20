Очолити київське Динамо має нинішній головний тренер Зорі Віктор Скрипник.

Про це заявив відомий російський коментатор Олексій Андронов.

"Олексій Михайличенко звільнений з київського Динамо. Разом з ним команду залишає і весь його штаб (тренер воротарів Михайлов це робить завжди, і майже завжди повертається). До нового сезону, який зовсім скоро, у Динамо буде новий тренер. Дуже цікаво, хто ж?

Моя кандидатура - Віктор Скрипник. Це не вираження побажання, а вираження думки "як воно буде", - зазначив Андронов.