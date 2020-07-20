 Російський коментатор назвав фахівця, який має очолити Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Андронов: Моя кандидатура - Віктор Скрипник

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Спеціаліст поділився думкою про те, хто стане новим головним тренером київського клубу
Андронов: Моя кандидатура - Віктор Скрипник
#Андронов, #Скрипник, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Очолити київське Динамо має нинішній головний тренер Зорі Віктор Скрипник. 

Про це заявив відомий російський коментатор Олексій Андронов.

"Олексій Михайличенко звільнений з київського Динамо. Разом з ним команду залишає і весь його штаб (тренер воротарів Михайлов це робить завжди, і майже завжди повертається). До нового сезону, який зовсім скоро, у Динамо буде новий тренер. Дуже цікаво, хто ж?

Моя кандидатура - Віктор Скрипник. Це не вираження побажання, а вираження думки "як воно буде", - зазначив Андронов.

Раніше, Олексія Михайличенка звільнено з посади головного тренера Динамо.

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