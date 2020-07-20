Динамо може розпрощатися із більшістю легіонерів

Динамо готове продати всіх своїх легіонерів, окрім Беньяміна Вербича.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

Актуально: Михайличенко залишиться тренером Динамо – ЗМІ

"Які ваші плани щодо нинішніх легіонерів Динамо - Соля, Каргбо, Беніто, Кадірі, Вербича? Вербич – це футболіст основного складу. Що стосується інших, з огляду на те, що у них мало ігрового часу, якщо будуть пропозиції, ми з ними розлучимося і придбаємо на їх місця сильніших гравців, які зможуть приносити команді результат і показувати хорошу гру. Наприклад, у Соля не складається, але він – кваліфікований футболіст. Йому давали шанси, але поки у нього не виходить. Тому, якщо з приводу нього будуть пропозиції, то, звичайно, ми будемо розлучатися", - розповів Суркіс.