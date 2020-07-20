Суркіс спростував переговори з Скрипником

Віктор Скрипник не розглядається кандидатом на зміну Олексію Михайличенку

Джерело - Чемпіон.

У Динамо не розглядають кандидатуру Віктора Скрипника на пост головного тренера киян.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Після матчу Динамо – Зоря зустріч дійсно відбулася. Точніше, не зустріч, а розмова. Вони підійшли один до одного після матчу, відбувся обмін думками. Це я кажу зі слів Ігоря Суркіса, якого попросив прокоментувати ситуацію.

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