Власник Динамо провів особисту бесіду зі Скрипником

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Після матчу Динамо - Зоря Григорій Суркіс, який є головним акціонером київського клубу, провів особисту бесіду з головним тренером луганчан Віктором Скрипником.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Після приїзду в Україну з Німеччини Скрипник за короткий час роботи в луганському колективі зумів створити боєздатний колектив, гра якого вразила в нинішньому сезоні багатьох фахівців.
Бесіда Суркіса-старшого з головним тренером Зорі вийшла ознайомчо-конструктивної, з прицілом на подальше можливе співробітництво, після чого Григорій Суркіс і Віктор Скрипник побажали один одному удачі.
Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Зорею в матчі за Лігу чемпіонів.