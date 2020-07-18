Власник Динамо провів особисту бесіду зі Скрипником

Григорій Суркіс зустрівся із Віктором Скрипником

Після матчу Динамо - Зоря Григорій Суркіс, який є головним акціонером київського клубу, провів особисту бесіду з головним тренером луганчан Віктором Скрипником.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Після приїзду в Україну з Німеччини Скрипник за короткий час роботи в луганському колективі зумів створити боєздатний колектив, гра якого вразила в нинішньому сезоні багатьох фахівців.

Бесіда Суркіса-старшого з головним тренером Зорі вийшла ознайомчо-конструктивної, з прицілом на подальше можливе співробітництво, після чого Григорій Суркіс і Віктор Скрипник побажали один одному удачі.

Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Зорею в матчі за Лігу чемпіонів.