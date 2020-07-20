Шахтар встановив новий рекорд УПЛ

Шахтар побив черговий рекорд чемпіонату України

Шахтар здобув золоті нагороди Прем'єр-ліги із рекордним відривом від срібного призера.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

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Шахтар завершує УПЛ-2019/20, заробивши 82 бали і встановивши рекорд чемпіонатів України за відривом чемпіона від срібного призера.

Цього сезону "гірники" випередили найближчого переслідувача на неймовірні 23 очки.

Попередній рекорд було встановлено у сезоні 1999/2000, коли Динамо стало чемпіоном, відірвавшись від Шахтаря на 18 очок.

Нагадаємо, Шахтар зіграє контрольний матч з клубом Другої ліги.